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Перша перемога за 4 роки. Українка тріумфувала на "челленджері" WTA

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Польща, Субота 12 серпня 2023 19:29
Перша перемога за 4 роки. Українка тріумфувала на "челленджері" WTA Фото: українська спортсменка Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла свій перший тенісний турнір за чотири роки. В польському Гродзиську-Мазовецькому українка у вирішальному матчі перемогла бельгійку Грет Міннен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Ястремська пройшла тенісною сіткою Kozerki Open лише з одним програним сетом у чотирьох матчах. Натомість першу ракетку Туреччини Зейнеп Сонмез, колумбійку Емільяну Аранго та лідерку рейтингу Узбекистану Нігіну Абдурагімову вона перемогла з однаковим рахунком 2:0.

У Польщі Даяна претендувала на свій перший титул з 2019 року, коли тріумфувала на ґрунтових змаганнях у французькому Страсбурі. З Міннен вона зустрічалася вже вдруге цього року, перемагавши бельгійку в фіналі кваліфікації Ролан Гаррос-2023.

У фіналі турніру WTA вона здобула вольову перемогу над бельгійкою Грет Міннен (2:6, 6:1, 6:3).

Це перший для Ястремської трофей за останні чотири роки. Загалом вона учетверте перемогла на турнірі WTA.

До слова, раніше Світоліна піднялася на одну позицію вгору в рейтингу WTA.

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