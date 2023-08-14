Сачко снова потерял позиции в рейтинге теннисистов-профессионалов

Украинский теннисист Виталий Сачко остался первой национальной ракеткой, хотя и опустился в классификации мирового тура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.
26-летний уроженец Кременчуга в течение недели потерял три позиции. Теперь украинец занимает 161-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Сачко за последние семь дней не провел ни одного поединка. Однако значительного прогресса достигли те, кто в предыдущей классификации находился ниже отечественного теннисиста. Речь идет, в частности, об аргентинцах Комесану и Оливьери, а также бельгийце Коппеянсе.
Регресс и у других украинцев. Киевлянин Алексей Крутых потерял восемь позиций и оказался на 218-й строчке. Илья Марченко опустился на одно место и занял 264-ю позицию. В пятой сотне рейтинга ATP остались еще двое украинцев – Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм.
Произошли изменения и в первой десятке. Первой ракеткой мира остался Карлос Алькарас. Тем временем датчанин Хольгер Руне и итальянец Янник Зиннер поднялись в топ-6.
К слову, украинка Ястремская завоевала первый титул за четыре года.
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