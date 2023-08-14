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Сачко знову втратив позиції у рейтингу тенісистів-професіоналів

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Київ, Понеділок 14 серпня 2023 14:54
Сачко знову втратив позиції у рейтингу тенісистів-професіоналів Фото: Віталій Сачко зберіг звання найсильнішого серед українців (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Віталій Сачко залишився національною першою ракеткою, хоч і опустився в класифікації світового туру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

26-річний уродженець Кременчука впродовж тижня втратив три позиції. Тепер українець посідає 161-ше місце в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів.

Сачко за останні сім днів не провів жодного поєдинку. Проте, значного прогресу досягли ті, хто в попередній класифікації перебували нижче за вітчизняного тенісиста. Йдеться, зокрема, про аргентинців Комесану та Олів'єрі, а також бельгійця Коппеянса.

Регрес і в інших українців. Киянин Олексій Крутих втратив вісім позицій та опинився на 218-й сходинці. Натомість Ілля Марченко опустився на одне місце та посів 264-ту позицію. У п'ятій сотні рейтингу ATP залишилися ще двоє українців – Владислав Орлов і Ерік Ваншельбойм.

Відбулися зміни і в першій десятці. Першою ракеткою світу залишився Карлос Алькарас. Тим часом данець Гольгер Руне та італієць Яннік Зіннер піднялися до топ-6.

До слова, українка Ястремська здобула перший титул за чотири роки.

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