Сачко снова потерял позиции в рейтинге теннисистов-профессионалов

Украинский теннисист Виталий Сачко остался первой национальной ракеткой, хотя и опустился в классификации мирового тура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP .

26-летний уроженец Кременчуга в течение недели потерял три позиции. Теперь украинец занимает 161-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Сачко за последние семь дней не провел ни одного поединка. Однако значительного прогресса достигли те, кто в предыдущей классификации находился ниже отечественного теннисиста. Речь идет, в частности, об аргентинцах Комесану и Оливьери, а также бельгийце Коппеянсе.

Регресс и у других украинцев. Киевлянин Алексей Крутых потерял восемь позиций и оказался на 218-й строчке. Илья Марченко опустился на одно место и занял 264-ю позицию. В пятой сотне рейтинга ATP остались еще двое украинцев – Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм.

Произошли изменения и в первой десятке. Первой ракеткой мира остался Карлос Алькарас. Тем временем датчанин Хольгер Руне и итальянец Янник Зиннер поднялись в топ-6.