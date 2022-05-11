Саботаж стал массовым явлением в рядах российских войск, - Ким

"Российские военные саботируют приказы и не хотят идти в мясорубку. Они ломают свою технику, чтобы не выполнять преступные приказы", - заявил Ким.

Он также добавил, что такая ситуация для российских солдат более чем выигрышная, потому как они "и не умирают, и приказ преступный не выполняют, и отлично все - сидят дальше в окопе".

"Поэтому поддерживаю, ломайте технику. Она и так ломается, то есть легко списать", - резюмировал глава Николаевской ОВА.