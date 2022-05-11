Саботаж стал массовым явлением в рядах российских войск, - Ким

Солдаты РФ начали игнорировать приказы высшего руководства на всех направлениях, где ведутся боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Российские военные саботируют приказы и не хотят идти в мясорубку. Они ломают свою технику, чтобы не выполнять преступные приказы", - заявил Ким.
Он также добавил, что такая ситуация для российских солдат более чем выигрышная, потому как они "и не умирают, и приказ преступный не выполняют, и отлично все - сидят дальше в окопе".
"Поэтому поддерживаю, ломайте технику. Она и так ломается, то есть легко списать", - резюмировал глава Николаевской ОВА.
Ранее мы сообщали, что, понимая преступную суть "спецоперации" президента РФ Владимира Путина в Украине, некоторые пилоты саботируют выполнение приказов.
Также мы писали, что российские оккупанты не горят желанием воевать с ВСУ лицом к лицу. В Запорожской области солдаты РФ специально расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на передовую - умирать все же никто не хочет.
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