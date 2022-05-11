Саботаж став масовим явищем у лавах російських військ, - Кім

"Російські військові саботують накази і хочуть йти у м'ясорубку. Вони ламають свою техніку, щоби не виконувати злочинні накази", - заявив Кім.

Він також додав, що така ситуація для російських солдатів більш ніж виграшна, тому що вони "і не вмирають, і наказ злочинний не виконують, і добре все - сидять далі в окопі".

"Тому підтримую, ламайте техніку. Вона і так ламається, тобто легко списати", - резюмував голова Миколаївської ОВА.