Зауважимо, що двом українцям та громадянину Румунії вже висунуто звинувачення у змові з метою підпалу з метою створення небезпеки для життя у зв'язку з пожежами. Однак, за даними поліції, ця трійця змовилися з "іншими невідомими особами".

Високопоставлені особи Вайтхолла заявили, що британські чиновники розслідують, чи могли російські діячі завербувати цих трьох звинувачених у підпалі. Анонімні джерела зазначили, що зараз обговорюються методи реагування, якщо це виявиться правдою.

Прокурор Сара Пшибильська заявила в суді, що ймовірна змова наразі "не розкрита".

Видання пише, що протягом останніх 18 місяців Росія посилила кампанію саботажу та насильства по всій Європі, оскільки війна Москви проти України вирує, а західні країни тиснуть на російську економіку санкціями.

За даними видання, навіть якщо британські чиновники дійдуть висновку, що підпали були здійснені за участі Росії, це не обов'язково означало б, що їх замовив Кремль або що підозрювані знали про будь-яку причетність Росії.