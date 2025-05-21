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Підпал будинку Стармера: оголошено про підозру ще одном українцю

Середа 21 травня 2025 11:33
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Підпал будинку Стармера: оголошено про підозру ще одном українцю Фото: Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У справі щодо підпалу нерухомості та автомобіля, пов'язаного з прем'єр-міністром Кіром Стармером, оголошено про підозру третьому чоловіку, який також виявився українцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Підозру у змові з метою вчинення підпалу з наміром поставити під загрозу життя було оголошено 34-річному Петру Починку. Він постане перед лондонським судом вже сьогодні, 21 травня.

Серед інших підозрюваних:

  • 21-річний українець Роман Лавринович;
  • 26-річний громадянин Румунії Станіслав Карпюк, який народився в Україні.

Справа з підпалом у Лондоні

12 травня у Лондоні сталася пожежа в будинку прем'єра країни Кіра Стармера. Як повідомили тоді в поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Мова йде про будинок, де Стармер жив до того, як став прем'єр-міністром.

Внаслідок пожежі був пошкоджений під’їзд до помешкання.

За чотири дні до цього на тій же вулиці був підпалений автомобіль, також пов'язаний зі головою британського уряду.

Вже наступного дня, 13 травня, поліція затримала 21-річного чоловіка, який міг кинути у будівлю "коктейль Молотова". Пізніше було оголошено про підозру другому чоловіку.

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