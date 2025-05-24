Заметим, что двум украинцам и гражданину Румынии уже предъявлено обвинение в сговоре с целью поджога с целью создания опасности для жизни в связи с пожарами. Однако, по данным полиции, эта троица сговорились с "другими неизвестными лицами".

Высокопоставленные лица Уайтхолла заявили, что британские чиновники расследуют, могли ли российские деятели завербовать этих трех обвиняемых в поджоге. Анонимные источники отметили, что сейчас обсуждаются методы реагирования, если это окажется правдой.

Прокурор Сара Пшибильская заявила в суде, что вероятный заговор пока "не раскрыт".

Издание пишет, что в течение последних 18 месяцев Россия усилила кампанию саботажа и насилия по всей Европе, поскольку война Москвы против Украины бушует, а западные страны давят на российскую экономику санкциями.

По данным издания, даже если британские чиновники придут к выводу, что поджоги были совершены при участии России, это не обязательно означало бы, что их заказал Кремль или что подозреваемые знали о какой-либо причастности России.