Саботаж і тролінг: Чехія нагадала, що РФ вже 100 днів зриває ініціативу про перемир'я

В Чехії нагадали, що Україна 100 днів назад чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів, погодившись на пропозицію про безумовне припинення вогню.

"А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

В МЗС Чехії переконані, що Кремль не хоче миру. Чехія закликала інші країни до максимального тиску на Росію.