Саботаж и троллинг: Чехия напомнила, что РФ уже 100 дней срывает инициативу о перемирии

Россия уже 100 дней игнорирует предложение США о прекращении огня в Украине. Вместо этого Москва продолжает постоянные удары по гражданским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии в X (Twitter).
В Чехии напомнили, что Украина 100 дней назад четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам, согласившись на предложение о безусловном прекращении огня.
"А Россия: саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на мирных жителей", - говорится в сообщении.
В МИД Чехии убеждены, что Кремль не хочет мира. Чехия призвала другие страны к максимальному давлению на Россию.
Напомним, что весной США во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии предложили ввести безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.
Украина согласилась на это предложение, но Россия до сих пор не дала ответа.
После переговоров в Стамбуле 16 мая Кремль заявил о подготовке так называемого "меморандума", в котором Москва пообещала изложить свое видение прекращения огня.
Впрочем, даже после второго раунда переговоров достичь режима тишины не удалось.
Глава МИД Андрей Сибига упрекнул Москву, что та уже в течение 100 дней блокирует инициативу о прекращении огня и усиливает террор против Украины.
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