Саботаж и троллинг: Чехия напомнила, что РФ уже 100 дней срывает инициативу о перемирии

В Чехии напомнили, что Украина 100 дней назад четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам, согласившись на предложение о безусловном прекращении огня.

"А Россия: саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на мирных жителей", - говорится в сообщении.

В МИД Чехии убеждены, что Кремль не хочет мира. Чехия призвала другие страны к максимальному давлению на Россию.