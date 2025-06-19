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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Саботаж и троллинг: Чехия напомнила, что РФ уже 100 дней срывает инициативу о перемирии

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия уже 100 дней игнорирует предложение США о прекращении огня в Украине. Вместо этого Москва продолжает постоянные удары по гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии в X (Twitter).

В Чехии напомнили, что Украина 100 дней назад четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам, согласившись на предложение о безусловном прекращении огня.

"А Россия: саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на мирных жителей", - говорится в сообщении.

В МИД Чехии убеждены, что Кремль не хочет мира. Чехия призвала другие страны к максимальному давлению на Россию.

 

Перемирие Украины и РФ

Напомним, что весной США во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии предложили ввести безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

Украина согласилась на это предложение, но Россия до сих пор не дала ответа.

После переговоров в Стамбуле 16 мая Кремль заявил о подготовке так называемого "меморандума", в котором Москва пообещала изложить свое видение прекращения огня.

Впрочем, даже после второго раунда переговоров достичь режима тишины не удалось.

Глава МИД Андрей Сибига упрекнул Москву, что та уже в течение 100 дней блокирует инициативу о прекращении огня и усиливает террор против Украины.

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