Сибіга: Росія 100 днів відмовляється від припинення вогню та посилює терор

Минуло сто днів з моменту, коли Росія відкинула пропозицію США щодо повного припинення вогню. В українському МЗС закликають партнерів примусити Кремль до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра зовнішніх справ України Андрія Сибіги.

Він нагадав, що минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США повністю припинити вогонь, покласти край вбивствам і розпочати справжній мирний процес.

"Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру. 100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилює терор проти України, а не припиняє його", - підкреслив Сибіга.

При цьому глава МЗС наголосив, що Україна залишається відданою миру.

"На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств", - написав він.

Міністр наголосив, що зволікати більше не можна та закликав партнерів до рішучої відповіді через санкційний тиск і посилення підтримки України.

"Настав час діяти і примусити Москву до миру", - додав глава МЗС.