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Сибіга: Росія 100 днів відмовляється від припинення вогню та посилює терор

Четвер 19 червня 2025 10:55
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Сибіга: Росія 100 днів відмовляється від припинення вогню та посилює терор Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Минуло сто днів з моменту, коли Росія відкинула пропозицію США щодо повного припинення вогню. В українському МЗС закликають партнерів примусити Кремль до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра зовнішніх справ України Андрія Сибіги.

Він нагадав, що минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США повністю припинити вогонь, покласти край вбивствам і розпочати справжній мирний процес.

"Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру. 100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилює терор проти України, а не припиняє його", - підкреслив Сибіга.

При цьому глава МЗС наголосив, що Україна залишається відданою миру.

"На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств", - написав він.

Міністр наголосив, що зволікати більше не можна та закликав партнерів до рішучої відповіді через санкційний тиск і посилення підтримки України.

"Настав час діяти і примусити Москву до миру", - додав глава МЗС.

Спроби США завершити війну в Україні

Протягом останніх місяців США провели низку окремих зустрічей із представниками України та Росії. Під час однієї з них Вашингтон запропонував Києву повне припинення вогню. Україна, своєю чергою, підтримала пропозицію.

Однак Кремль не дав прямої згоди. При цьому росіяни висловили низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.

До того ж вчора російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з журналістами заявив, що "готовий зустрічатися з усіма, зокрема і з Зеленським". Але він укотре згадав наратив про так звану "нелегітимність", що, вочевидь, є спробою виправдати небажання Кремля по-справжньому вести мирні переговори.

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Російська Федерація Андрій Сибіга Війна в Україні
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