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Саакашвили займется ситуацией в "Укрзализныце"

Новости » Политика     23.06.2020 - 19:03
Саакашвили займется ситуацией в "Укрзализныце"
Фото: Михеил Саакашвили (РБК-Украина)

По его словам, в настоящее время в "Укрзализныце" практически нет действующего руководителя

Если ситуацию в "Укрзализныце" не взять под контроль, к концу лета Украина останется без железной дороги.

Об этом написал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили на своей страничке в Facebook.

"Провели совместное заседание с наблюдательным советом "Укрзализныци", и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением. Если ситуация, которая полностью пущена на самотёк, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги", - написал Саакашвили.

По его словам, в настоящее время в "Укрзализныце" практически нет действующего руководителя, и она брошена на произвол судьбы. По его мнению, необходимо срочно принять ряд предложенных им решительных мер.

"Необходимо срочно принять целый ряд самых решительных мер, которые я сегодня изложил, а вскоре представлю в письменном виде", - написал Саакашвили.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия. По итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины СаакашвилиУкрзализныця
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