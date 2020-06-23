Саакашвілі займеться ситуацією в "Укрзалізниці"

Фото: Міхеїл Саакашвілі (РБК-Україна)

За його словами, зараз в "Укрзалізниці" практично немає чинного керівника

Якщо ситуацію в "Укрзалізниці" не взяти під контроль, до кінця літа Україна залишиться без залізниці.

Про це написав голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.

"Провели спільне засідання з наглядовою радою "Укрзалізниці", і я йду звідси з тяжким враженням. Якщо ситуація, яка повністю пущена на самоплив, триватиме максимум до кінця літа Україна залишиться без залізниці", - написав Саакашвілі.

За його словами, зараз в "Укрзалізниці" практично немає діючого керівника, і вона кинута напризволяще. На його думку, необхідно терміново вжити ряд запропонованих ним рішучих заходів.

"Необхідно терміново прийняти цілий ряд рішучих заходів, які я виклав, а незабаром представлю в письмовому вигляді", - написав Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на прес-конференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи "Укрзалізниці" повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що зараз вона існує тільки на папері.

Держаудитслужба повідомила, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" та його 24-х філій за період з 01.01.2018 за 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства. За підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн.

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Автор: РБК-Україна