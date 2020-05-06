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Госаудитслужба обнаружила в "Укрзализныце" нарушений на сумму 11,8 млрд грн

Новости » Политика     06.05.2020 - 15:28
Госаудитслужба обнаружила в "Укрзализныце" нарушений на сумму 11,8 млрд грн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ревизией также было установлено нарушение в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 млрд гривен

В работе "Укрзализныци" выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной аудиторской службы.

Как сообщается, нарушения выявлены по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 лет.

В частности, ревизией установлено нарушений финансовой дисциплины и недостатков в деятельности АО "Укрзализныця", влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 млрд грн. Также сообщается, что было недополучено доходов на сумму 210,1 млн грн (занижение тарифов, арендной платы, не взыскания штрафных санкций и обеспечений исполнения договоров и т. д.), нарушения в сфере оплаты труда - 55,4 млн грн, завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров, сверхнормативное списание материалов - 184,6 млн грн, невыполнение договорных обязательств, что привело к уплате штрафов - 50,8 млн грн, потеря активов через неприведенную претензионно-исковую работу - 9,7 млн грн, другие нарушения - 282,8 млн грн (нарушения ведения бухгалтерского учета, излишки, недостачи и тому подобное)

Кроме того, ревизией было установлено нарушение в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 млрд гривен.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзализныце", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныце" поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.

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