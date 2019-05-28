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Пограничники отреагировали на заявление Саакашвили о приезде в Украину

Новости » Политика    28.05.2019 - 17:59
Пограничники отреагировали на заявление Саакашвили о приезде в Украину
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили прилетит завтра в 17:15

Пограничники пустят бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Украину. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Саакашвили, скорее всего, прилетит завтра в 17:15.

"Пограничная служба будет выполнять законодательство Украины, в котором говорится о том, что гражданина Украины не могут не пропустить в Украину", - сказали в пресс-службе.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили. После этого Саакашвили поблагодарил Зеленского, а его помощница сообщила об его возвращении уже завтра.

РБК-Украина писало, что в декабре 2017 года Генеральная прокуратура Украины обвинила экс-президента Грузии Саакашвили и руководителя киевского областного отделения партии "Движение новых сил" Севериона Дангадзе в намерениях свергнуть конституционный строй и захватить государственную власть в Украине.

По мнению правоохранителей, финансировать переворот имел намерение бизнесмен Сергей Курченко. По данным следствия, Курченко передал представителям Саакашвили 500 тыс. долларов. Беглый олигарх якобы обещал поддержку Саакашвили в обмен на содействие возвращению активов.

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Новости Украины СаакашвилиГосударственная пограничная служба
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