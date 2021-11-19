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У Саакашвили выявили поражение мозга. Его могут перевести в военный госпиталь

Автор: Артем Горовенко

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который вследствие голодовки находится в реанимации в тюремной больнице в Глдани, выявили поражение мозга. Власти предлагают перевести в военный госпиталь в Гори, где есть необходимое оборудование для диагностики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Как заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария, Саакашвили нужно срочно перевести в многопрофильную больницу.

"После осмотра Саакашвили на месте члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Саакашвили в высокотехнологичную многопрофильную больницу. Тем временем, в результате невыполнения рекомендаций у Саакашвили развилось серьезное осложнение - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике", - отметила она.

По ее словам, для полной оценки очаговых процессов, происходящих в мозге в этот период, необходимо полное МРТ-сканирование. Эксперты отмечают, что затягивание грозит развитием комы, которая закончиться летальным исходом.

На фоне этого заявления министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сказал, что Саакашвили могут перевести в Горийский военный госпиталь, если он согласится. Решение принято во исполнение рекомендаций ЕСПЧ.

Он также уточнил, что после улучшения состояния здоровья Саакашвили будет возвращен в Руставскую тюрьму №12.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили стало хуже, и его без сознания унесли на носилках после встречи с адвокатом.

Также стало известно, что он находится в реанимации.

Украинский гражданин Михаил Саакашвили с конца сентября находится в Грузии, куда проник с нарушением государственной границы. Он вернулся накануне местных выборов, чтобы мобилизировать электорат своей партии "Единое национальное движение". Его задержали и поместили в тюрьму, поскольку в отношении него действуют приговоры. Спустя несколько дней после ареста он объявил голодовку.

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Михаил СаакашвилиГрузия