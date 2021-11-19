У Саакашвілі виявили ураження мозку. Його можуть перевести до військового госпіталя

У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який внаслідок голодування перебуває в реанімації в тюремній лікарні в Глдані, виявили ураження мозку. Влада пропонує перевести у військовий госпіталь в Горі, де є необхідне обладнання для діагностики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".
Як заявила грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія, Саакашвілі треба терміново перевести в багатопрофільну лікарню.
"Після огляду Саакашвілі на місці члени експертної групи підтвердили необхідність негайного переведення Саакашвілі у високотехнологічну багатопрофільну лікарню. Тим часом, в результаті невиконання рекомендацій у Саакашвілі розвинулося серйозне ускладнення - судоми, викликані енцефалопатією Верніке", - зазначила вона.
За її словами, для повної оцінки осередкових процесів, що відбуваються в мозку в цей період, необхідно повне МРТ-сканування. Експерти відзначають, що затягування загрожує розвитком коми, яка закінчитися летальним результатом.
На тлі цієї заяви міністр юстиції Грузії раті Брегадзе сказав, що Саакашвілі можуть перевести в Горійський військовий госпіталь, якщо він погодиться. Рішення прийнято на виконання рекомендацій ЄСПЛ.
Він також уточнив, що після поліпшення стану здоров'я Саакашвілі буде повернуто в Руставську в'язницю №12.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі стало гірше, і його без свідомості забрали на ношах після зустрічі з адвокатом.
Також стало відомо, що він перебуває в реанімації.
Український громадянин Михайло Саакашвілі з кінця вересня перебуває в Грузії, куди проник з порушенням державного кордону. Він повернувся напередодні місцевих виборів, щоб мобілізувати електорат своєї партії "Єдиний національний рух". Його затримали і помістили у в'язницю, оскільки щодо нього діють вироки. Через кілька днів після арешту він оголосив голодування.