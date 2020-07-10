Саакашвілі знову спровокував дипломатичний скандал з Грузією

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі назвав нинішнє грузинське уряд повністю нелегітимним

Голова виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим "пропагандистським" висловлюванням Саакашвілі.

Про це повідомляє Грузія Online.

"Я вважаю, що уряд Грузії повністю нелегітимний. Я ні на секунду не визнаю його законність і ні на секунду не визнаю законність існуючої ситуації в Грузії. Це незаконна ситуація", - заявив Саакашвілі.

Глава парламентського комітету з оборони і безпеки Грузії Іраклій Сесіашвілі заявив, що "чергова ганебна пропаганда Саакашвілі і його насичене брехнею заяву" нікого не здивували.

"Він є політичним злочинцем перед своєю країною і розшукується грузинським правосуддям, однак, це одна частина, і суспільство це добре бачить", - сказав він.

Парламентарій зазначив, що, оскільки Саакашвілі представляє владу України, то його висловлювання про легітимність уряду Грузії не залишаться без реакції.

"За це спитається з України, оскільки український публічний службовець втручається у внутрішньополітичні питання Грузії, і зокрема, важко чути те, що публічний службовець України називає уряд Грузії нелегітимним. Зрозуміло, держава відреагує на це", - заявив Сесіашвілі.

Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі в Facebook зробив заяву щодо внутрішньої політики в Грузії. Він заявив, що не буде спокійно дивитися на знищення" Грузії і закликав грузинську опозицію об'єднатися на майбутніх виборах.

Після цього МЗС Грузії викликало для пояснень посла України.

Пізніше міністр закордонних справ Грузії Давид Залкалиани заявив, що Грузія не допустить, щоб стратегічне партнерство з Києвом було зруйновано за Саакашвілі.

Як відомо, призначення Саакашвілі в Нацрада з реформ спричинило міжнародний скандал між Грузією та Україною, адже Саакашвілі оголошений у розшук грузинською стороною.