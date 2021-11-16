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К Саакашвили не пустили омбудсмена Денисову

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Тбилиси, Вторник 16 ноября 2021 09:22
К Саакашвили не пустили омбудсмена Денисову Фото: украинский омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ей не разрешили посетить в тюрьме Михаила Саакашвили. Причины недопуска ей не назвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена в Facebook.

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия)", - написала Денисова.

Она уточнила, что о причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить ей в письме, которое сейчас готовится.

"Постараюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михаила Саакашвили", - добавила Денисова.

Напомним, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о ухудшение состояния здоровья Михаила Саакашвили.

Ранее стало известно, что к Саакашвили не впустили консилиум врачей, сформирован министерством здравоохранения Грузии.

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Михаил Саакашвили Грузия Тбилиси Денисова
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