До Саакашвілі не пустили омбудсмена Денісову

Сьогодні, 16 листопада український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що їй не дозволили відвідати у в'язниці Михайла Саакашвілі. Причини недопуску їй не назвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена в Facebook.

"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія)", - написала Денісова.

Вона уточнила, що про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити їй в листі, який наразі готується.

"Намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі", - додала Денісова.