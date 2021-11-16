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До Саакашвілі не пустили омбудсмена Денісову

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Тбілісі, Вівторок 16 листопада 2021 09:22
До Саакашвілі не пустили омбудсмена Денісову Фото: український омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 листопада український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що їй не дозволили відвідати у в'язниці Михайла Саакашвілі. Причини недопуску їй не назвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена в Facebook.

"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія)", - написала Денісова.

Вона уточнила, що про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити їй в листі, який наразі готується.

"Намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі", - додала Денісова.

Нагадаємо, що член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе заявила про погіршення стану здоров’я Михайла Саакашвілі.

Раніше стало відомо, що до Саакашвілі не впустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія Тбилиси Денисова
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