Саакашвили не против перевода в госпиталь: решение примет после встречи с консулом Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не против перевода в военный госпиталь Гори. Однако решение он примет после встречи со своим адвокатом и консулом Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".
"Сейчас для него (Саакашвили - ред.) нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране", - цитирует издание депутата парламента Грузии Эку Херхеулидзе.
По ее словам, окончательное решение о переводе в военный госпиталь Гори Саакашвили примет после встречи со своим адвокатом Никой Гварамией и украинским консулом. О его решении должна будет сообщить правозащитница.
Депутат отметила, что в тюрьме Глдани, где содержится Саакашвили, находится и представитель посольства Украины в Грузии.
Напомним, сегодня медики диагностировали у Саакашвили поражение мозга, власти предложили перевести его в военный госпиталь в Гори.
Отметим, Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме 49 дней. Вчера, 18 ноября, он потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.
Как сообщало РБК-Украина, Украина потребовала от Грузии достойного обращения с Саакашвили.