Саакашвили не против перевода в госпиталь: решение примет после встречи с консулом Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не против перевода в военный госпиталь Гори. Однако решение он примет после встречи со своим адвокатом и консулом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия" .

"Сейчас для него (Саакашвили - ред.) нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране", - цитирует издание депутата парламента Грузии Эку Херхеулидзе.

По ее словам, окончательное решение о переводе в военный госпиталь Гори Саакашвили примет после встречи со своим адвокатом Никой Гварамией и украинским консулом. О его решении должна будет сообщить правозащитница.

Депутат отметила, что в тюрьме Глдани, где содержится Саакашвили, находится и представитель посольства Украины в Грузии.