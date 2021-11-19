Саакашвілі не проти переведення в госпіталь: рішення прийме після зустрічі з консулом України

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі не проти переведення у військовий госпіталь Горі. Однак рішення він прийме після зустрічі зі своїм адвокатом і консулом України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія" .

"Зараз для нього (Саакашвілі - ред.) немає ніякої різниці, куди його переведуть. Для нього важливим є продовжити боротьбу в країні", - цитує видання депутата парламенту Грузії Еку Херхеулідзе.

За її словами, остаточне рішення про переведення у військовий госпіталь горі Саакашвілі прийме після зустрічі зі своїм адвокатом Нікою Гварамією і українським консулом. Про його рішення повинна буде повідомити правозахисниця.

Депутат зазначила, що у в'язниці Глдані, де утримується Саакашвілі, перебуває і представник посольства України в Грузії.