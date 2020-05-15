Саакашвили предложит Нацсовету реформ законопроект о государственно-частном партнерстве. Об этом заявил председатель комитета по вопросам реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, согласно законопроекту, основные функции будут принадлежать частным субъектам.

"Я хочу предложить Национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции, должны принадлежать частным субъектам, очень умным, очень талантливым украинцам", - заявил Саакашвили.

По его словам, такой шаг поможет создать в государстве до 80% новых рабочих мест.

"Главное, что Украина должна получить, - это государственно-частное партнерство. Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать: государство может выполнять только вот эти функции, а все остальные функции - это только можно вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны, которые создают 80% рабочих мест", - добавил он.

Напомним, вечером 7 мая президент Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Зеленский выразил надежду, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовете реформ.

Позже Зеленский заявил, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от деятельности Саакашвили на занимаемой должности.