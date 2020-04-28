Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ, - источники

Экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили предлагают войти в Национальный совет реформ. Об этом сообщают информированные источники РБК-Украина.

По словам собеседника издания, Саакашвили проводил встречи в Офисе президента по вопросу назначения в исполнительную власть.

"Ввиду трудностей с назначением в правительство, рассматривается вариант вхождения Саакашвили в Национальный совет реформ", - сообщил источник.

Отметим, на прошлой неделе Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера в Кабмине Дениса Шмыгаля. По словам Саакашвили, он планировал заниматься реформами и вопросами сотрудничества с Международным валютным фондом. После этого экс-главу Одесской ОГА пригласили на заседание фракции "Слуга народа", поскольку у нардепов нет единой позиции по данному назначению.

Сам же Саакашвили анонсировал голосование в Верховной раде по вопросу его назначение, которое должно состояться 30 апреля. Вместе с тем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что вопроса о назначении Саакашвили в повестке Рады нет. Кроме того, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук высказывала мнение, что более эффективным будет назначение Саакашвили в ОП.

Отметим, будучи главой Одесской ОГА Саакашвили уже входил в состав Нацсовета реформ при президенте Петре Порошенко. В частности, на одном из заседаний в декабре 2015 года между Саакашвили и главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым возник конфликт. Между Саакашвили и Аваковым возникла словесная перепалка, в ходе которой глава МВД плеснул стакан с водой в на тот момент главу Одесской ОГА.

Как известно, Национальный совет реформ является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.