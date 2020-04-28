Саакашвілі запропонували увійти до Нацради реформ, - джерела

Екс-голові Одеської обласної державної адміністрації Михайлу Саакашвілі пропонують увійти до Національної ради реформ. Про це повідомляють інформовані джерела РБК-Україна.

За словами співрозмовника видання, Саакашвілі проводив зустрічі в Офісі президента з питання призначення у виконавчу владу.

"Через труднощі з призначенням в уряд, розглядається варіант входження Саакашвілі в Національну раду реформ", - повідомило джерело.

Відзначимо, минулого тижня Саакашвілі повідомив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому посаду віце-прем'єра в Кабміні Дениса Шмигаля. За словами Саакашвілі, він планував займатися реформами і питаннями співпраці з Міжнародним валютним фондом. Після цього екс-главу Одеської ОДА запросили на засідання фракції "Слуга народу", оскільки у нардепів немає єдиної позиції щодо даного призначенням.

Сам же Саакашвілі анонсував голосування у Верховній Раді з питання його призначення, яке має відбутися 30 квітня. Разом з тим, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що питання щодо призначення Саакашвілі в порядку денному Ради немає. Крім того, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук висловлювала думку, що більш ефективним буде призначення Саакашвілі в ОП.

Відзначимо, перебуваючи на посаді голови Одеської ОДА Саакашвілі вже входив до складу Нацради реформ при президенті Петрі Порошенку. Зокрема, на одному із засідань в грудні 2015 року, між Саакашвілі і главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим виникла суперечка. Між Саакашвілі і Аваковим виникла словесна перепалка, в ході якої глава МВС хлюпнув стакан з водою в на той момент главу Одеської ОДА.

Як відомо, Національна рада реформ є спеціальним консультативно-дорадчим органом при президенті України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ і їх реалізації.