Саакашвілі повернули до в'язниці в Грузії: він перебував у лікарні три роки

Фото: експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі у лікарні (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі виписали з лікарні у Тбілісі, де він перебував з 2022 року та відправили до в'язниці відбувати "покарання", яке йому призначив суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Пенітенціарної служби Грузії.

В службі заявили, що 12 травня 2022 року Саакашвілі перевели до клініки "Вівамед",  яка розташована у Тбілісі. З того моменту він перебував там під наглядом лікарів. Але зараз його стан здоров'я нібито "задовільний", тому Саакашвілі можна переводити назад до тюрми.

"Оскільки стан здоров'я засудженого Міхеїла Саакашвілі задовільний і він більше не потребує стаціонарного лікування, він був виписаний з клініки цивільного сектора і повернутий до виправної установи №12, де продовжить відбувати покарання на загальних підставах", - сказано у повідомленні.

Міхеіл Саакашвілі - грузинський та український політик, колишній президент Грузії. Змушений був покинути країну, оскільки нова влада почала щодо нього переслідування. Довгий час жив та працював в Україні, навіть отримав українське громадянство.

У 2021 році Саакашвілі повернувся до Грузії, де був заарештований - оскільки раніше його заочно "засудили". А у березні 2025 року грузинський суд, контрольований проросійською партією "Грузинська мрія", засудив експрезидента ще до 4,5 років ув'язнення.

При цьому в березні 2025 року проросійські політики з "Грузинської мрії" виступили з погрозами "визнати неконституційною" партію "Єдиний національний рух", яку заснував Саакашвілі.

