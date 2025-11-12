Саакашвілі повернули до в'язниці в Грузії: він перебував у лікарні три роки

В службі заявили, що 12 травня 2022 року Саакашвілі перевели до клініки "Вівамед", яка розташована у Тбілісі. З того моменту він перебував там під наглядом лікарів. Але зараз його стан здоров'я нібито "задовільний", тому Саакашвілі можна переводити назад до тюрми.

"Оскільки стан здоров'я засудженого Міхеїла Саакашвілі задовільний і він більше не потребує стаціонарного лікування, він був виписаний з клініки цивільного сектора і повернутий до виправної установи №12, де продовжить відбувати покарання на загальних підставах", - сказано у повідомленні.