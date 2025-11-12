RU

Саакашвили вернули в тюрьму в Грузии: он находился в больнице три года

Фото: экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в больнице (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из больницы в Тбилиси, где он находился с 2022 года и отправили в тюрьму отбывать "наказание", которое ему назначил суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Пенитенциарной службы Грузии.

В службе заявили, что 12 мая 2022 года Саакашвили перевели в клинику "Вивамед", которая расположена в Тбилиси. С того момента он находился там под наблюдением врачей. Но сейчас его состояние здоровья якобы "удовлетворительное", поэтому Саакашвили можно переводить обратно в тюрьму.

"Поскольку состояние здоровья осужденного Михеила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", - сказано в сообщении.

 

Михеил Саакашвили - грузинский и украинский политик, бывший президент Грузии. Вынужден был покинуть страну, поскольку новая власть начала в отношении него преследования. Долгое время жил и работал в Украине, даже получил украинское гражданство.

В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован - поскольку ранее его заочно "осудили". А в марте 2025 года грузинский суд, контролируемый пророссийской партией "Грузинская мечта", приговорил экс-президента еще к 4,5 годам заключения.

При этом в марте 2025 года пророссийские политики из "Грузинской мечты" выступили с угрозами "признать неконституционной" партию "Единое национальное движение", которую основал Саакашвили.

