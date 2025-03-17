У Тбілісі суд оголосив новий вирок Саакашвілі

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили ще до 4,5 років ув'язнення за незаконний перетин кордону. Це сталось восени 2021 року, коли він таємно повернувся до Грузії після восьми років відсутності.

Зазначається, що після того, як суддя Михайло Джінджолія оголосив вирок, це викликало ажіотаж у залі засідань. А судові пристави були змушені видалити із залу прихильників Саакашвілі. При цьому Саакашвілі у засіданні участі не брав.

Нагадаємо, цей вирок став уже четвертим за рахунком для Саакашвілі. Третій було оголошено 12 березня. Тоді Саакашвілі отримав дев'ять років в'язниці у справі про розкрадання бюджетних коштів у великому розмірі. Це додало три роки до шестирічного строку, який експрезидент відбуває з 2021 року у двох інших справах - про побиття депутата Валері Гелашвілі та про помилування вбивць співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані.

Наразі у провадженні залишається ще одна справа щодо Саакашвілі - про силовий розгін демонстрації в Тбілісі 2007 року і захоплення телекомпанії Imedi, яка належала бізнесменові Бадрі Патаркацишвілі.

Міхеіл Саакашвілі

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі - це грузинський та український політик, колишній президент Грузії. Після того, як Після президентства він залишив Грузію через переслідування нової влади й активно займався політичною діяльністю в Україні. У 2015 році отримав українське громадянство, однак згодом був позбавлений його.

Під час президентства Володимира Зеленського Саакашвілі отримав в Україні посаду голови Виконавчого комітету реформ. У той час у Грузії його заочно засудили до тюремного ув'язнення, а у 2021 році він повернувся туди та був заарештований.