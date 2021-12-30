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Саакашвили похищен из Горийской больницы, - адвокат

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Грузия, Четверг 30 декабря 2021 01:22
Саакашвили похищен из Горийской больницы, - адвокат Фото: экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил о его похищении. По его словам, он пропал из Горийской больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Гварамии.

Адвокат Саакашвили добавил, что его вывезли в неизвестном направлении. Состояние бывшего президента Грузии также неизвестно.

Чуть позже Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика "насильно похитили из городской больницы" и вывезли в Руставскую тюрьму.

Ранее мы писали, что Саакашвили хотели перевести из военного госпиталя, ему стало плохо.

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