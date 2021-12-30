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Саакашвілі викрадено з Горійської лікарні, - адвокат

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Грузія, Четвер 30 грудня 2021 01:22
Саакашвілі викрадено з Горійської лікарні, - адвокат Фото: екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Адвокат екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі заявив про його викрадення. За його словами, він зник з Горійської лікарні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Гварамії.

Адвокат Саакашвілі додав, що його вивезли у невідомому напрямку. Стан колишнього президента Грузії також невідомий.

Трохи пізніше Депутат Верховної ради України та дівчина екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політика "насильно викрали з міської лікарні" і вивезли до Руставської в'язниці.

Раніше ми писали, що Саакашвілі хотіли перевести з військового шпиталю, йому стало погано.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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