Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, - Денісова
Михайлу Саакашвілі діагностували постравматичний стресовий розлад й депресію. Він потребує психологічної та фізичної реабілітації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена Людмили Денісової.
За словами Денісової, самопочуття Саакашвілі постійно погіршується.
"Також консиліум лікарів засвідчив, що істотних змін у методології лікування, на яких наполягала Народний захисник Грузії Ніно Ломджарія, немає. Здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації", - додає омбудсмен.
Денісова закликає Міністра юстиції Грузії забезпечити Саакашвілі належною реабілітацією, а також міжнародні правозахисні організації - засудити дії посадових осіб, які порушують права постраждалого.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прихильники Саакашвілі припинили голодування.