Саакашвили нельзя переводить в тюрьму из-за проблем с психикой, - врач

Группа врачей при омбудсмене Грузии заявила, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нельзя переводить в тюрьму. Причиной являются проблемы с психикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн" .

"Поскольку у человека есть посттравматическое стрессовое расстройство, это означает, что стресс был получен в пенитенциарном учреждении, в основном в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его перевод туда", - заявил член группы медицинских экспертов при офисе Народного защитника, невролог Тенгиз Цуладзе.

Невролог пояснил, что посттравматический стресс вызвал стресс перевода в другое учреждение, а также стресс заключения.

"Ко всему этому добавились старые стрессы, что еще больше усугубило эти стрессы. Посттравматическое стрессовое расстройство следует лечить в среде, которая не будет напоминать человеку обстановку, где он получил этот стресс. Неврологические заболевания зачастую не проходят через день, неделю и требуют длительной реабилитации. Психотерапия поможет нам провести реабилитацию в полном объеме", - заявил он.

По словам Тенгиза Цуладзе, состояние Михеила Саакашвили требует пристального внимания.

"Остается определенная патология от неврологической симптоматики, нарушение равновесия, общая слабость, выраженная анемия, тяжелая психическая депрессия. Пациент проходит курс лечения и стабилен, однако у нас есть мнения, которые мы подробно изложили в отчете", - добавил Цуладзе.