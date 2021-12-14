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Саакашвілі не можна переводити у в'язницю через проблеми з психікою, - лікар

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Грузія, Вівторок 14 грудня 2021 23:02
Саакашвілі не можна переводити у в'язницю через проблеми з психікою, - лікар Фото: екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Група лікарів при омбудсмені Грузії заявила, що екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі не можна переводити у в'язницю. Причиною є проблеми з психікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

"Оскільки у людини є посттравматичний стресовий розлад, це означає, що стрес був отриманий в пенітенціарній установі, в основному в Глдані, тому ми не підтримуємо його переведення туди", - заявив член групи медичних експертів при офісі Народного захисника, невролог Тенгіз Цуладзе.

Невролог пояснив, що посттравматичний стрес викликав стрес переведення в іншу установу, а також стрес ув'язнення.

"До всього цього додалися старі стреси, що ще більше посилило ці стреси. Посттравматичний стресовий розлад слід лікувати в середовищі, яка не буде нагадувати людині обстановку, де він отримав цей стрес. Неврологічні захворювання часто не проходять через день, тиждень і вимагають тривалої реабілітації. Психотерапія допоможе нам провести реабілітацію в повному обсязі", - заявив він.

За словами Тенгіза Цуладзе, стан Міхеїла Саакашвілі вимагає пильної уваги.

"Залишається певна патологія від неврологічної симптоматики, порушення рівноваги, загальна слабкість, виражена анемія, важка психічна депресія. Пацієнт проходить курс лікування і стабільний, проте у нас є думки, які ми детально виклали у звіті", - додав Цуладзе.

Раніше ми писали, що лікарі зажадали перевести Саакашвілі на реабілітацію за кордоном.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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