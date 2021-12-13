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Врачи потребовали перевести Саакашвили на реабилитацию за рубежом

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Тбилиси, Понедельник 13 декабря 2021 00:56
Врачи потребовали перевести Саакашвили на реабилитацию за рубежом Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в нейрореабилитации за рубежом. Соответствующее заявление сделал невролог Отар Тоидзе, который входит в консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

По его словам, неврологический статус Саакашвили является ведущим в его заболевании.

"Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли", - сказал Тоидзе.

Он также указал, что экс-глава Грузии нуждается в лечении в специальном учреждении, которого нет в стране.

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, осмотрел политика вечером в воскресенье.

Ранее глава организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что консилиум врачей, занимающихся мониторингом лечения Саакашвили, диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство.

Ранее мы писали, что Саакашвили опять отказался от лечения.

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Михаил Саакашвили
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