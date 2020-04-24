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Саакашвили надеется, что Рада проголосует за его назначение 30 апреля

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Голосование за кандидатуру Саакашвили может состоятся в четверг, 30 апреля

Михаил Саакашвили заявил, что Верховная рада может проголосовать за его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ в четверг, 30 апреля. Об этом он сообщил в Facebook.

Саакашвили отметил, что у него были надежды на поддержку его кандидатуры на пост вице-премьера на сегодняшнем заседании.

"Я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", - сообщил Саакашвили.

Бывший президент Грузии также заявил, что продолжит консультировать украинскую власть и в дальнейшем.

"Большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что есть широкое понимание, что нужны серьезные и быстрые изменения и это дает надежду на нашу общую победу", - добавил Саакашвили.

Напомним, сегодня фракция "Слуга народа" встречалась с Саакашвили в качестве кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что на сегодняшнем заседании Рада не будет рассматривать вопрос о его назначении в украинское правительство, поскольку опрос по его кандидатуре еще не завершился внутри фракции.

Ранее замглавы фракции "СН" Александр Корниенко заявлял, что голосование за назначение Саакашвили может состояться во вторник или среду.

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