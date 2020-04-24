Саакашвілі сподівається, що Рада проголосує за його призначення 30 квітня

Михайло Саакашвілі заявив, що Верховна рада може проголосувати за його призначення віце-прем'єр-міністром з питань реформ у четвер, 30 квітня. Про це він повідомив у Facebook.

Саакашвілі зазначив, що у нього були надії на підтримку його кандидатури на пост віце-прем'єра на сьогоднішньому засіданні.

"Я залишаюся впевненим у підтримці президента Зеленського, тому будемо готуватися до голосування в четвер", - повідомив Саакашвілі.

Колишній президент Грузії також заявив, що продовжить консультувати українську владу і надалі.

"Значний суспільний резонанс пов'язаний із сьогоднішніми подіями доводить, що є широке розуміння, що потрібні серйозні і швидкі зміни і це дає надію на нашу загальну перемогу", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо, сьогодні фракція "Слуга народу" зустрічалася з Саакашвілі у якості кандидата на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ.

Заступник глави фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що на сьогоднішньому засіданні Рада не буде розглядати питання про його призначення в український уряд, оскільки опитування щодо його кандидатури ще не завершилося всередині фракції.

Раніше заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко заявляв, що голосування за призначення Саакашвілі може відбутися у вівторок або середу.