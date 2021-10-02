Саакашвили можно освободить только помилованием, - адвокат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Mtvari .

По его словам, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут 2 октября, окажутся влияние на окончательное решение главы государства.

"Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли", - сказал Басилая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

1 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром того же дня. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Помимо этого, бывший президент Грузии является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений Грузии по задержанию председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Саакашвили.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.