Саакашвілі можна звільнити тільки помилуванням, - адвокат

Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням. Адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президента Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Mtvari.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.
"Сьогоднішня заява президента про те, що вона не збирається помилувати Саакашвілі, надиктована "Грузинською мрією", все залежить від політичної волі", - сказав Басилая.
За його словами, підсумки виборів до місцевих органів самоврядування, які пройдуть 2 жовтня, вплинуть на остаточне рішення глави держави.
1 жовтня прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі повідомив про затримання в Грузії екс-глави держави Михайла Саакашвілі. Колишній грузинський президент оголосив про своє повернення до Грузії вранці того ж дня. Він повідомив, що приїхав в Батумі, а в неділю збирається поїхати в Тбілісі.
У Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.
Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський стурбований новинами та тоном заяв Грузії щодо затримання голови виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.