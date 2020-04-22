Саакашвили могут назначить вице-премьером по реформам

Верховная рада Украины в пятницу, 24 апреля, может назначить бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Об этом РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, кандидатура Саакашвили на эту должность рассматривается.

"Сейчас мы ведем обсуждение в партийных чатах. На заседании фракции утром в пятницу этот вопрос будет вынесен на сигнальное голосование", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что кандидатура Саакашвили будет вынесена в сессионный зал только в том случае, если большинство фракции "Слуга народа" поддержит такое решение.

В то же время собеседник РБК-Украина в команде президента Владимира Зеленского отметил, что президент одобрил идею назначить Саакашвили вице-премьером.

"Нужно как-то оживить Кабмин. С Аваковым топор войны у него зарыт, будем надеяться", - добавил источник.

Саакашвили в Facebook подтвердил, что предложение стать вице-премьером от получил от президента Зеленского.

Напомним, в мае 2019 года после инаугурации Владимира Зеленского Михаил Саакашвили вернулся в Украину из Польши, куда был выдворен при предыдущем президенте Петре Порошенко после аннулирования украинского гражданства.

В то же время в ноябре Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году.