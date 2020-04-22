Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром з реформ

Рада може проголосувати за призначення Саакашвілі вже у п'ятницю
Верховна рада України в п'ятницю, 24 квітня, може призначити колишнього главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ. Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
За її словами, кандидатура Саакашвілі на цю посаду розглядається.
"Зараз ми ведемо обговорення в партійних чатах. На засіданні фракції вранці в п'ятницю це питання буде винесено на сигнальне голосування", - зазначила Кравчук.
Вона підкреслила, що кандидатура Саакашвілі буде винесена в сесійну залу тільки в тому випадку, якщо більшість фракції "Слуга народу" підтримає таке рішення.
У той же час співрозмовник РБК-Україна в команді президента Володимира Зеленського зазначив, що президент схвалив ідею призначити Саакашвілі віце-прем'єром.
"Потрібно якось пожвавити Кабмін. З Аваковим сокиру війни у нього зарито, будемо сподіватися", - додало джерело.
Саакашвілі в Facebook підтвердив, що пропозицію стати віце-прем'єром від отримав від президента Зеленського.
Нагадаємо, в травні 2019 роки після інавгурації Володимира Зеленського Михайло Саакашвілі повернувся до України з Польщі, куди був видворений за попереднього президента Петра Порошенка після анулювання українського громадянства.
У той же час в листопаді Верховний суд визнав законною висилку Саакашвілі до Польщі в 2018 році.