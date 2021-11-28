У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

”По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика.", - заявила президент Центра.

В то же время у Саакашвили обнаружили энцефалопатию, которая стала следствием голодовки. По словам Джишкариани, бывший президент Грузии нуждается в стационарном лечении и реабилитации.

"Решение о судебном процессе он примет сам, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд", - добавила Джишкариани.

Судебный процесс назначен на 29 ноября. Пока неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение возможность Саакашвили присутствовать на нем.