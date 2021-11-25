Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом, - Минздрав Грузии

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе считает, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили не нуждается в продолжении лечения за рубежом. Его состояние здоровья улучшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

Тикарадзе отметила, что состояние здоровья Михеила Саакашвили к этому времени улучшилось.

"Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за рубежом", - заявила она.

При этом министр уточнила, что рекомендации врачей зачастую неодинаковы, а также есть врачи, которые ставят диагноз, не видя пациента, и принимают определенные решения.

"У этого пациента есть несколько лечащих врачей, которые управляют им непосредственно у его постели, и для меня гораздо компетентнее будет оценка тех врачей, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не тех, которые ни разу не видели пациента", - резюмировала глава министерства.