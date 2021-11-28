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У Саакашвілі діагностували посттравматичний стресовий розлад

Автор: Сергій Пишкін

За словами президента центру "Емпатія" Маріами Джішкаріані, у Саакашвілі діагностували синдром посттравматичного стресового розладу. Водночас колишній президент Грузії самостійно вирішуватиме, чи бажає він бути присутнім під час завтрашнього судового процесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Грузия Online".

"За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці та в системі, є також неврологічна симптоматика”, - заявила президент центру.

Водночас у Саакашвілі виявили енцефалопатію, яка стала наслідком голодування. За словами Джішкаріани, колишній президент Грузії потребує стаціонарного лікування та реабілітації.

"Рішення про судовий процес він прийме сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду", - додала Джішкаріані.

Судовий процес назначено на 29 листопада. Наразі невідомо, чи дасть пенітенціарна установа можливість Саакашвілі бути присутнім на ньому.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що самопочуття Саакашвілі, за словами медиків, значно покращилось.

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Міхеіл Саакашвілі