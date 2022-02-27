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"С вашей территории убивают наших детей". Зеленский обратился к белорусам

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 09:36
"С вашей территории убивают наших детей". Зеленский обратился к белорусам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На фоне войны России против Украины президент Владимир Зеленский выступил с обращением к белорусам. Он заявил, что с территории их страны Россия убивает украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"На войне, которая идет сейчас, вы с нами, увы, не на одной стороне. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются разрушить все, что было построено за десятилетия… И все это де-факто тоже референдум для вас. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть и как вы будете смотреть в глаза своим детям, друг другу и соседям. А мы - это ваши соседи", - заявил Зеленский.

Отметим, Зеленский обратился в день референдума в Беларуси по изменениям в конституцию этой страны.

Напомним, ранее сообщалось, что с территории Беларуси была выпущена крылатая ракета в сторону Киева, но воздушные силы ВСУ сбили ее.

Вчера стало известно, что Украина закрывает пункты пропуска на границе с Беларусью.

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