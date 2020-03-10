S&P значительно снизило прогноз по ценам на нефть и газ

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год с 60 до 40 долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Прогноз цен на нефть в 2021 году снижен с 55 до 50 долларов за баррель, прогноз цены на природный газ на площадке Henry Hub на 2020 год снижен с 2,25 до 2,00 долларов за один миллион британских тепловых единиц.

Агентство также предупредило, что нефтегазовые фирмы, имеющие "мусорный" рейтинг, могут столкнуться с понижением рейтингов сразу на несколько ступеней.

"Скорее всего, рейтинговые действия (для нефтегазодобывающих компаний) в инвестиционной категории могут быть более серьезными, чем в течение последнего цикла", - говорится в сообщении S&P.

В течение ближайших нескольких недель агентство пересмотрит все рейтинги компаний из области разведки и добычи, а также рейтинги нефтесервисных компаний. Рейтинги эмитентов высокодоходных облигаций, в частности, компаний, не имеющих хеджирования, или фирм, у которых подходят сроки погашения задолженности, могут быть понижены сразу на несколько ступеней, говорится в сообщении S&P.

Напомним, цены на нефть рухнули 9 марта почти на 30% до 33 долларов за баррель после того, как Саудовская Аравия снизила официальные расценки на продажу нефти и запланировала резкое увеличение добычи в апреле, начав ценовую войну, несмотря на негативный эффект, который на мировой спрос оказывает распространение коронавируса.

Цены на нефть выросли примерно на 10% до 36,5 долларов за баррель 10 марта. Также после обвала восстанавливаются фондовые индексы.