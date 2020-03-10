S&P значно знизило прогноз за цінами на нафту і газ

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило прогноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік з 60 до 40 доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Прогноз цін на нафту у 2021 році знижено з 55 до 50 доларів за барель, прогноз ціни на природний газ на майданчику Henry Hub на 2020 рік знижено з 2,25 до 2,00 доларів за один мільйон британських теплових одиниць.

Агентство також попередило, що нафтогазові фірми, що мають "сміттєвий" рейтинг, можуть зіткнутися з пониженням рейтингів відразу на декілька ступенів.

"Найімовірніше, рейтингові дії (для нафтогазовидобувних компаній) інвестиційної категорії можуть бути більш серйозними, ніж протягом останнього циклу", - йдеться в повідомленні S&P.

Протягом найближчих декількох тижнів агентство перегляне всі рейтинги компаній з галузі розвідки і видобутку, а також рейтинги нафтосервісних компаній. Рейтинги емітентів високодохідних облігацій, зокрема, компаній, що не мають хеджування, або фірм, у яких підходять терміни погашення заборгованості, можуть бути знижені відразу на декілька ступенів, йдеться в повідомленні S&P.

Нагадаємо, ціни на нафту обвалилися 9 березня майже на 30% до 33 доларів за барель після того, як Саудівська Аравія знизила офіційні розцінки на продаж нафти і запланувала різке збільшення видобутку у квітні, почавши цінову війну, незважаючи на негативний ефект, який на світовий попит надає поширення коронавірусу.

Ціни на нафту виросли приблизно на 10% до 36,5 доларів за барель 10 березня. Також після обвалу відновлюються фондові індекси.