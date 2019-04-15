S&P прогнозирует ужесточение требований МВФ к Украине

Фото: Standard & Poor's (www.standardandpoors.com)

Осенью властям Украины придется столкнуться с новыми требованиями кредитора

Международный валютный фонд будет ужесточать условия для Украины в последующих соглашениях. Об этом говорится в сообщении агентства Standard & Poor's Global Ratings.

Как отмечают аналитики, действующая программа в размере 3,9 млрд долларов нацелена на сохранение существующих результатов, в частности в отношении снижения дефицита госбюджета и независимости центрального банка, в сложный электоральный год.

Однако текущая программа МВФ будет действовать только до конца 2019 года, "после чего новый президент и правительство, вероятно, должны будут достигнуть нового соглашения с МВФ, которое, как мы полагаем, может предусматривать более жесткие условия в отношении плана проведения реформ".

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины сроком на 14 месяцев. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как отмечало агентство Standard & Poor's, новая программа МВФ stand-by в размере 3,9 млрд долларов содержит меньше требований к структурным реформам в Украине, чем действовавшая с 2015 года программа расширенного финансирования EFF на 17,5 млрд долларов.