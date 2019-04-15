S&P прогнозує посилення вимог МВФ до України

Фото: Standard & poor's (www.standardandpoors.com)

Восени владі України доведеться зіткнутися з новими вимогами кредитора

Міжнародний валютний фонд буде посилювати умови для України у наступних угодах. Про це говориться в повідомленні агентства Standard & Poor's Global Ratings.

Як відзначають аналітики, чинна програма в розмірі 3,9 млрд доларів націлена на збереження існуючих результатів, зокрема щодо зниження дефіциту держбюджету і незалежності центрального банку, в складний електоральний рік.

Проте поточна програма МВФ буде діяти тільки до кінця 2019 року, "після чого новий президент і уряд, ймовірно, повинні будуть досягти нової угоди з МВФ, яка, як ми вважаємо, може передбачати більш жорсткі умови щодо плану проведення реформ".

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by для України строком на 14 місяців. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Як зазначало агентство Standard & Poor's, нова програма МВФ stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів містить менше вимог до структурних реформ в Україні, ніж програма розширеного фінансування EFF на 17,5 млрд доларів, яка діяла з 2015 року.