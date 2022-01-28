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"С этим согласны все". Зеленский назвал наибольший риск для Украины

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Пятница 28 января 2022 18:00
"С этим согласны все". Зеленский назвал наибольший риск для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наибольшим риском для суверенитета Украины - дестабилизация ситуации внутри страны. По его словам, этом может быть самой слабой ситуацией для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Наибольший риск для суверенитета нашего государства, и это мнение всех партнеров, я не могу говорить о конкретике, но наибольший риск – это дестабилизация внутри нашего государства. Это самая слабая ситуация может быть для Украины", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что если народ, армия и власть объединяться, то риски эскалации со стороны РФ могут уменьшиться.

"Единство власти, доверие к президенту, доверие к президенту действующему и понимание политиков, что они бывшие президенты или будущие, именно это понимание, мудрое, честное и законное делает наше государство объединенным и сильным. Если мы объединены народом, армией и стабильной властью, то риски эскалации со стороны России будут уменьшаться", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что знает больше деталей об угрозе вторжения России, чем президенты других стран.

Кроме того, он добавил, что Украине не нужна паника, которую провоцируют западные СМИ, поскольку от этого страдает экономика.

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