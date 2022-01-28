"С этим согласны все". Зеленский назвал наибольший риск для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наибольшим риском для суверенитета Украины - дестабилизация ситуации внутри страны. По его словам, этом может быть самой слабой ситуацией для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Наибольший риск для суверенитета нашего государства, и это мнение всех партнеров, я не могу говорить о конкретике, но наибольший риск – это дестабилизация внутри нашего государства. Это самая слабая ситуация может быть для Украины", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что если народ, армия и власть объединяться, то риски эскалации со стороны РФ могут уменьшиться.

"Единство власти, доверие к президенту, доверие к президенту действующему и понимание политиков, что они бывшие президенты или будущие, именно это понимание, мудрое, честное и законное делает наше государство объединенным и сильным. Если мы объединены народом, армией и стабильной властью, то риски эскалации со стороны России будут уменьшаться", - добавил он.